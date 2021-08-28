28.08.2021 (13:19)

В Сербии на открытии конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 выступит участница «Евровидения-2018» Даница Крстич

Международный этап конкурса среди военных полицейских «Страж порядка», впервые проходящий в Сербии в рамках Армейских международных игр, откроет концерт с участием известных сербских артистов.

Программой вечера запланированы выступления молодого певца, автора песен и композитора Душана Свилара; фолк-певицы, участницы международного конкурса песни «Евровидение-2018» Даницы Крстич; а также оперного певца и артиста сербской эстрады Оливера Ньего.

На центральной площади сербского Кралева также выступит ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда». Кроме собственных номеров российские военные музыканты исполнят композиции на сербском языке.

Помимо этого, для гостей вечера прозвучит ряд произведений в исполнении ансамбля Министерства обороны Сербии «Станислав Бинички». В том числе национальный гимн страны «Боже Правде», который откроет церемонию.

В ходе торжественного открытия организаторы планируют представить публике членов команд-участниц конкурса «Страж порядка». Церемония пройдет вечером 29 августа на Площади сербских воинов, что в центре Кралева. Специальными гостями мероприятия станут заместитель Министра обороны России Татьяна Шевцова и представители руководства военного ведомства Сербии.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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