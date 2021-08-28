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28.08.2021 (13:12)

В Керчи в рамках форума «Армия-2021» разведчики высадились на необорудованный участок морского побережья

В городе-герое Керчи в рамках форума «Армия-2021» разведчики армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) осуществили высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья. Военнослужащие разыграли эпизод по уничтожению лагеря незаконных вооруженных формирований, который был обнаружен с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА).

Помимо динамического показа возможностей подразделений войсковой разведки, жители и гости Керчи смогли познакомиться с новыми образцами вооружения и военной техники, стоящей на вооружении в соединениях и воинских частях армейского корпуса ЧФ. В зоне статического показа были представлены бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, РСЗО «Град-М», гаубица Д-30 и артиллерийские установки «Мста-Б».

Также на площадке форума «Армия-2021» был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогли узнать подробности о военной профессии, пройти профессиональное и психологическое тестирование, ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота.

Торжественная церемония открытия форума в Керчи, как и на всех площадках ЮВО, состоялась 27 августа. Старт форму по видео-мосту дал командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках ЮВО проходит с 27 по 29 августа 2021 года.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Черноморский флот
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