28.08.2021 (12:00)

На учениях в ЗВО применили ремонтно-восстановительный поезд с расширенными возможностями

В ходе специальных учений в Западном военном округе с соединениями и частями материально-технического обеспечения (МТО) был применен мобильный ремонтно-восстановительный поезд с расширенной номенклатурой восстанавливаемой техники.

Он представляет собой совокупность технических, транспортных и вспомогательных средств, объединенных в составе железнодорожного эшелона. Поезд предназначен для восстановления вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в различных условиях обстановки. Его применение позволяет в полевых условиях проводить высокотехнологичный ремонт с привлечением специалистов предприятий промышленности.

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