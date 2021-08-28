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28.08.2021 (12:00)

На учениях в ЗВО применили ремонтно-восстановительный поезд с расширенными возможностями

В ходе специальных учений в Западном военном округе с соединениями и частями материально-технического обеспечения (МТО) был применен мобильный ремонтно-восстановительный поезд с расширенной номенклатурой восстанавливаемой техники.

Он представляет собой совокупность технических, транспортных и вспомогательных средств, объединенных в составе железнодорожного эшелона. Поезд предназначен для восстановления вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в различных условиях обстановки. Его применение позволяет в полевых условиях проводить высокотехнологичный ремонт с привлечением специалистов предприятий промышленности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Учения , Специальное учение МТО
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