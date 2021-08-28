28.08.2021 (12:58)

Участников конкурса «Конный марафон» АрМИ-2021 наградили памятными подарками

В Республике Тыва состоялась церемония награждения памятными подарками участников конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр 2021 года.

В мероприятии приняли участие военнослужащие России, Казахстана, Узбекистана и Монголии, судейская коллегия конкурса, а также представители администрации города Кызыл. Всем конкурсантам были вручены памятные подарки от командования горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), Правительства и Министерства спорта Республики Тыва.

В свою очередь иностранные военнослужащие поблагодарили руководителей конкурса за теплый прием и организацию соревнований, а команда Узбекистана вручила судейской коллегии конкурса сувениры.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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