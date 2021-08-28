28.08.2021 (12:53)

В Нижегородской области на полигоне Мулино была отработана эвакуация тяжелораненых пациентов полевого госпиталя

В Нижегородской области на полигоне Мулино специалисты военно-медицинской службы совместно с экипажами вертолетов Ми-8АМТШ отработали прием раненых на полевом аэродроме, их распределение и оказание им медицинской помощи в специально оборудованных операционных отделениях полевого медицинского госпиталя. Также в ходе учения специалисты развернули приаэродромное приемо-сортировочное отделение на базе современных пневмокаркасных сооружений.

Совместно с экипажами армейской авиации военные медики провели эвакуацию условных тяжелораненых военнослужащих на вертолетах с использованием современных медицинских модулей.

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