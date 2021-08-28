Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2021 (12:49)

Итогом специального учения специалистов МТО ЗВО стала новая дорога в Нижегородской области от села до федеральной трассы

Специалисты бригады материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) для нужд жителей Володарского района Нижегородской области построили дорогу с твердым грунтовым покрытием до села Соловьёво.

Строительство велось в период подготовки и проведения специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения ЗВО. Дорога протяженностью более 8 км и шириной до 6 м. выполнена с большим запасом прочности и обеспечит населенный пункт выходом на трассу М-7 «Волга». При ее строительстве также были сооружены 2 железобетонных моста.

Дорога проходит через болотистую местность, поэтому строительство дороги велось методом отсыпки грунта до 30 см и отвода грунтовых вод.

После завершения специального учения военнослужащих ЗВО данная автомобильная дорога сможет пропускать до 200 автомобилей в сутки.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Балтийске продолжает работу площадка форума «Армия-2021»
В Ленинградской области разведчики ЗВО вывели из строя ракетное вооружение условного противника
В Нижегородской области в ходе учений был развернут район комплексного восстановления вооружения
В Астраханской области стартовало тактическое учение с полком С-400 «Триумф» Западного военного округа

Метки:
Западный военный округ , Материально-техническое обеспечение (МТО)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false