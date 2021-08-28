28.08.2021 (12:49)

Итогом специального учения специалистов МТО ЗВО стала новая дорога в Нижегородской области от села до федеральной трассы

Специалисты бригады материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) для нужд жителей Володарского района Нижегородской области построили дорогу с твердым грунтовым покрытием до села Соловьёво.

Строительство велось в период подготовки и проведения специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения ЗВО. Дорога протяженностью более 8 км и шириной до 6 м. выполнена с большим запасом прочности и обеспечит населенный пункт выходом на трассу М-7 «Волга». При ее строительстве также были сооружены 2 железобетонных моста.

Дорога проходит через болотистую местность, поэтому строительство дороги велось методом отсыпки грунта до 30 см и отвода грунтовых вод.

После завершения специального учения военнослужащих ЗВО данная автомобильная дорога сможет пропускать до 200 автомобилей в сутки.

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