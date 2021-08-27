27.08.2021 (21:00)

Сборная России полностью готова к выступлению на конкурсе «Страж порядка» в Сербии

Команда российских военных полицейских, участвующая в международном этапе конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии, полностью готова к грядущим соревнованиям. Об этом после финальной тренировки четвертого этапа конкурса («Военно-полицейский бросок») заявил старший команды полковник Алексей Шарапов.

«Я считаю, что мы достигли своего максимума, все этапы нами опробованы. Личный состав натренирован, показывает очень высокие результаты, — сказал руководитель сборной, — Надеюсь, что мы сейчас вышли на пик своей формы. Сегодня ребята прошли самый сложный этап соревнований, четвертый этап. Это «Гонка героев». Показали очень хорошее время. Нам есть где добавить, но я думаю, что уже непосредственно в ходе соревнований ребята обязательно добавят и покажут высокий результат».

На сербской «Гонке героев» 30 препятствий. Это вертикальные канаты, ров, забор с бревнами, горизонтальные лестницы, танк, под которым нужно проползти, различные стены, строительные леса, канатная переправа и другие. Все они равномерно расположены на почти 12 километрах дистанции.

Часть из них команда из пяти человек должна преодолеть индивидуально, а часть можно пройти, воспользовавшись помощью товарищей. Так, например, перед финишем участники должны все вместе перетащить огромную шину из одной точки в другую, а посередине пути — толкнуть тяжелый внедорожник в гору на определенное расстояние.

«Из 30 препятствий мы насчитали, наверное, порядка 15, которые действительно сложные, — прокомментировал Алексей Шарапов. — Есть определенные особенности по сравнению с нашей «Гонкой героев». Если у нас это в большей степени командная гонка, то здесь большую часть препятствий нужно преодолевать индивидуально. Это, конечно, немного усложняет эту гонку, но наши ребята прошли все эти препятствия достойно. Рефери, которые находились на каждом препятствии, указали, что нет никаких штрафных баллов, поэтому я думаю, что непосредственно на самом старте все будет хорошо».

Финальное испытание для команд военных полицейских из России, Сербии, Катара, Казахстана, Кипра и Ирана состоится 3 сентября. В этот же день организаторы наградят переходящим кубком военнослужащих-победителей.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. В конкурсе «Страж порядка» участвуют представители вооруженных сил России, Сербии, Казахстана, Ирана, Катара и Кипра.

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