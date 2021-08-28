28.08.2021 (12:40)

На Красной площади состоялось открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

На Красной площади состоялось торжественное открытие Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Представления будут проходить на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате «COVID-free».

На брусчатку Красной площади вышли 1200 военных музыкантов, которые, дефилируя, исполнили старинные марши, вальсы и современные произведения. Зрители также увидели строевые приёмы с карабинами и шашками и танцы народов мира.

Об открытии фестиваля известили фанфара «Спасская башня» и барабанный бой в исполнении Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова. Первым на брусчатку Красной площади по традиции вышел Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО России вместе с Ротой специального караула Президентского полка СКМК ФСО России.

В этот вечер перед зрителями предстала специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители. Она исполнила в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны России под управлением начальника оркестра заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина песню «Молитва» (музыка и слова Булата Окуджавы).

Также участников фестиваля и зрителей поприветствовали из космоса российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, находящиеся сейчас на МКС. Приветствие транслировалась на экранах, установленных над трибунным комплексом.

Финальным аккордом первого представления фестиваля стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра всех участников «Спасской башни» под управлением начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ — главного военного дирижёра, музыкального руководителя «Спасской башни» генерал-майора Тимофея Маякина. Музыканты исполнили попурри на темы популярных песен российских и зарубежных авторов. В финале выступления прозвучал фрагмент победоносной увертюры «1812 год» Петра Ильича Чайковского. После чего оркестр покинул Красную площадь под легендарный марш Василия Агапкина «Прощание славянки».

Первое представление фестиваля, завершившегося праздничным салютом, получилось ярким и запоминающимся. Зрители зарядились незабываемыми впечатлениями.

В этом году в фестивале участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице