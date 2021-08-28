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28.08.2021 (12:29)

На конкурсе «Чистое небо» АрМИ-2021 российские зенитчики после этапа «Мастерство» занимают второе место

В Китае на военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе конкурса «Чистое небо» АрМИ-2021 судейская коллегия подвела итоги этапа «Мастерство».

На первом месте команда из Китая, затратившая на выполнение задач этапа 20 мин. 20 сек., на втором месте зенитчики из России со временем 31 мин. 48 сек. Далее в турнирной таблице расположилась команда из Египта (36 мин. 15 сек.), команда из Белоруссии (41 мин. 51 сек.), зенитчики из Узбекистана (52 мин. 44 сек.) и замыкают таблицу военнослужащие из Венесуэлы (59 мин. 28 сек.).

Этап состязаний включал заезд на боевой машине по специальной трассе с препятствиями и выполнение на 6 участках стрельбы.

На первом участке экипажи боевой машины выполняли стрельбу из автоматического оружия со сменой огневых позиций по появляющимся мишеням. На втором – по воздушной цели из ПЗРК на встречном курсе, а на третьем – из зенитного пулемета по мишени «вертолет». На четвертом участке, двигаясь в боевой машине, зенитчики поражали из ПЗРК мишени «вертолет». На пятом – они вели стрельбу из зенитной установки (пулеметной) по подвижной бронированной цели. На заключительной точке конкурсанты стреляли из ПЗРК по воздушной цели на догонном курсе.

Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах «Тайфун-ПВО» и с отечественным вооружением (переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С», 12,7-мм пулеметы «Корд» и автоматы АК-12).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Чистое небо
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