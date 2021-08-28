28.08.2021 (12:22)

Для посетителей форума «Армия-2021» на стенде Департамента государственных закупок МО РФ прошла викторина «Армейский квиз»

Для посетителей Международного военно-технического форума «Армия-2021» на стенде Департамента государственных закупок Минобороны России прошла викторина «Армейский квиз». Она была посвящена мероприятиям, которые Вооруженные Силы Российской Федерации предпринимают в борьбе с новой инфекцией COVID-19.

В викторине приняли участие представители Главного военно-медицинского управления Минобороны России, МЧС России, воспитанницы Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны России».

Ее участники смогли не только проверить свои знания по теме противодействия вирусу, но и получить новые полезные сведения в области нормативных правовых актов, принятых Правительством Российской Федерации в условиях распространения новой инфекции COVID-19.

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