28.08.2021 (12:28)

В Нижегородской области завершились специальные учения, предваряющие масштабные маневры «Запад-2021»

В Нижегородской области завершились специальные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО). В ходе прошедших мероприятий были отработаны действия по оборудованию переправ через водные преграды и по развертыванию участка тылового обеспечения.

Активную фазу учений, которые прошли на базе общевойскового полигона Мулино, проинспектировал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Прошедшие мероприятия стали контрольным этапом проверки готовности войск к совместным стратегическим учениям «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.

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