28.08.2021 (12:12)

В Рязанской области в рамках третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2021 прошла «гонка патрулей»

В Рязанской области в рамках третьего этапа международного конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2021 прошла «гонка патрулей» при выполнении упражнения «Ориентирование в составе отделений без экипажей».

Команды по пять человек выходили на трассу с интервалом в 10 минут, имея на руках маршрут с контрольными точками (контрольными пунктами) на карте, которые необходимо было найти. Фиксация на точке проходила с использованием электронной системы учета.

Ориентирование оценивалось в соответствии с правилами Международной федерации рогейна (IRF) в формате 3 часа (короткая дистанция). Каждое отделение из состава национальной сборной должно было преодолеть дистанцию за максимально короткое время.

Каждая команда должна была пробежать в совокупности более 60 км (около 20 км на каждое отделение), при этом найти, как можно больше контрольных пунктов, рассредоточенных на протяжении всей дистанции.

Всего в конкурсе «Десантный взвод» принимает участие более 450 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд.

Соревнования между десантниками из разных стран проходят в рамках Армейских международных игр 2021 года с 22 августа по 2 сентября на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

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