28.08.2021 (11:51)
В Балтийске продолжает работу площадка форума «Армия-2021»
В рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» сегодня с раннего утра в Балтийске зрители смогут увидеть корабли, современные образцы вооружения, военной и специальной техники. До конца дня на площади Балтийской славы продолжит работать выставка вооружения и военной техники, которой оснащены соединения и воинские части Балтийского флота.
Среди представленных образцов: зенитно-ракетные комплексы, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, средства спасения и связи, специальное вооружение, малые ракетные корабли, патрульный катер «Раптор», быстроходные лодки.
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