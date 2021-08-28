28.08.2021 (11:39)

В Ленинградской области разведчики ЗВО вывели из строя ракетное вооружение условного противника

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, отработали проникновение в тыл противника и выведение из строя его ракетного вооружения.

Группа разведчиков совершила многокилометровый марш в район выполнения диверсионно-разведывательных задач. Военнослужащие произвели скрытное проникновение на территорию, где располагались пусковые установки условного противника, сняли вооруженную охрану и заложили взрывные устройства с радиовзрывателями в технику. При отходе разведгруппа заминировала свой путь, чтобы избежать преследования условного неприятеля.

Учения военнослужащих разведывательных подразделений прошли в рамках специальных учений войск ЗВО и являются основным этапом проверки выучки и слаженности подразделений перед учениями «Запад-2021».

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