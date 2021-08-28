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28.08.2021 (11:35)

В Нижегородской области в ходе учений был развернут район комплексного восстановления вооружения

В Нижегородской области на полигоне Мулино в ходе учений подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) впервые был развернут район комплексного восстановления вооружения и военной техники на базе мобильного ремонтно-восстановительного поезда. Он был развернут на 16-ти производственных объектах, имеет в своем составе 12 производственных участков, 3 специализированных площадки на местности и один участок, а также склады военно-технического имущества.

«В ходе специального учения по материально-техническому обеспечению Западного военного округа впервые был сформирован ремонтно-восстановительный поезд», – сказал начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения ЗВО полковник Роман Тарас.

В полевых условиях специалисты МТО отработали эвакуацию вооружения и военной техники, ее ремонт и восстановление с последующей передачей в боевые подразделения. Всего для эвакуации и ремонта техники было задействовано более 300 военнослужащих ремонтных подразделений и 170 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Учения , Западный военный округ
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