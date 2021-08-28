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28.08.2021 (11:09)

На конкурсе «Аварийный район» АрМИ-2021 начались тренировки третьего этапа «Победный рывок»

В городе Ханой на полигоне учебного центра «Мьеу Мон» участники конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021 приступили к тренировкам третьего этапа соревнований «Победный рывок».

Военнослужащие Вьетнамской народной армии продемонстрировали порядок прохождения препятствий. Преодоление рубежей осложнилось погодными условиями – перед началом тренировок прошел тропический ливень.

В течение двух дней участники будут оттачивать навыки прохождения этапа, при этом в составе команды им предстоит выполнить задачу по эвакуации условно аварийной техники, включающую в себя: перемещение со специальным оборудованием по полосе спасателя, оказание помощи пострадавшему, тушение очага возгорания, погрузку грузомакета в автомобиль, совершение марша по пересеченной местности, отражение нападения условного противника.

За проведением тренировок наблюдают полевые арбитры от вьетнамской стороны и судейская коллегия.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Аварийный район
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