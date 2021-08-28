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28.08.2021 (10:49)

Во Вьетнаме снайперские пары завершили тренировки этапа «Парный зачет» на конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

Во Вьетнаме российская команда конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 завершила тренировки второго этапа «Парный зачет».

«Парный зачет» проводится с целью определить лучшую снайперскую пару конкурса. Распределение мест среди конкурсантов осуществляется по наименьшей сумме мест, которые набрали снайперские пары за упражнения этапа. При равенстве мест преимущество отдается снайперской паре, показавшей лучший результат по итогам упражнения «Стрельба с напарником».

Военнослужащие применяют 7,62-мм снайперские винтовки СВД со штатными дневными и ночными прицелами, пистолеты Макарова ПМ, автоматы Калашникова АК-74.

Также по результатам второго этапа определяется рейтинг каждой команды, равный сумме мест снайперских пар команды за упражнения второго этапа.

В течение трех дней соревнований, которые стартуют 31 августа текущего года во вьетнамском учебном центре «Мьеу Мон» лучшие снайперские пары выполнят упражнения «Найти и уничтожить», «Догони», «Найди свою», «Прими решение», «Стрельба с напарника» (ночное), «Взаимодействие» и «Отход».

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж
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