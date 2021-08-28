28.08.2021 (11:00)

Во Владимирской области военнослужащие ЗВО навели мост через реку Клязьма

В ходе специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) войск российские военные дорожники восстановили движение через водную преграду во Владимирской области. На реке Клязьма были установлены 4 мостовых перехода.

Возведенный средний автодорожный разборный мост длиной 148 метров способен выдержать нагрузку в 40 тонн.

При наведении наплавного моста-ленты из комплекта Г1МП грузоподъемностью 60 тонн впервые применялся легкий универсальный толкач ЛУТ. Он в три раза превосходит используемые ранее буксирующие устройства и способен обеспечить стыковку со всеми наплавными средствами, находящимися на снабжении Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также был возведен комбинированный мост из комплекта понтонно-мостового парка и малого автодорожного разборного моста. Данный мост возведен с учетом опыта действий в Сирии. Он представляет собой имитацию разрушенного моста для ввода противника в заблуждение, так как часть его находится под водой. Надводная и подводная части моста рассчитаны на нагрузку в 60 тонн.

Кроме того, в ходе учений был впервые со времен Великой Отечественной войны возведен высоководный деревянный мост протяженностью 135 метров, способный выдержать нагрузку в 40 тонн. Мост позволяет обеспечить круглогодичный пропуск транспорта (даже в период ледохода) после переброски табельных средств на другую водную преграду. При возведении опор табельных мостов подразделения МТО впервые использовали универсальную бурильную машину УБМ-85М, которая позволяет сократить время возведения опор на винтовых сваях более чем в 2 раза.

Общее управление воинским движением в районе мостовых переправ осуществлялось с развернутого дорожно-комендантского гарнизона.

Кроме этого, дорожно-комендантский гарнизон использовал мобильный диспетчерский центр автоматизированной системы мониторинга местоположения подвижных объектов, позволяющий осуществлять контроль движения транспорта с использованием ГЛОНАСС.

Активную фазу учений, которые прошли на берегах Клязьмы, проинспектировал начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

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