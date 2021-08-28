28.08.2021 (10:00)

В Доме офицеров Тихоокеанского флота состоялось закрытие МВТФ «Армия-2021» с награждением участников

Во Владивостоке в Доме офицеров Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялось торжественное закрытие Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021».

Мероприятие прошло под руководством временно исполняющего обязанности заместителя командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирала Владимира Астахова.

В ходе мероприятия все участники форума были награждены грамотами, а организаторы МВТФ «Армия-2021» подвели итоги трёх дней работы главной площадки на 33 причале ТОФ, которую посетили более 35 тысяч человек.

Всего только во Владивостоке работало пять площадок форума, а общее количество в зоне ответственности Тихоокеанского флота (ТОФ) в этом году было увеличено в два раза и составило 18 площадок.

Главной площадкой форума на Тихоокеанском флоте уже седьмой является 33 причал Корабельной набережной столицы Приморья. Здесь было развернуто множество точек с демонстрацией современного оружия и техники. Жители Владивостока и гости города смогли увидеть образцы недавно поступивших модернизированных танков Т-80БВ, боевой машины пехоты БМП-3, берегового ракетного комплекса «Бастион», беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», а также другую современную технику. Также гостям форума была представлена широкая линейка самого современного стрелкового оружия, экипировки, водолазного снаряжения и другие новинки, поступающие в соединения и воинские части флота.

Одной из главных особенностей седьмого форума «Армия-2021» являлось то, что многие образцы можно не только осмотреть, но и проверить их в действии.

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