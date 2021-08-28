28.08.2021 (09:40)

В ходе «Эльбрусского кольца» АрМИ-2021 высокогорные подразделения из разных стран десантируются в районе горы Эльбрус

Сегодня в Кабардино-Балкарии в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021 военнослужащие высокогорных подразделений России, Китая, Пакистана, Казахстана, Узбекистана и Индии десантируются, а затем совершат марш-бросок в районе горы Эльбрус.

К месту выполнения специального задания военнослужащих доставят вертолеты армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи МИ-8 выполнят около 15 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. м.

После десантирования группы, преодолевая горный рельеф (скалы, ледники), совершат марш-бросок.

Команда Абхазии сошла с дистанции второго этапа «Эльбрусского кольца» после преодоления скального участка местности и не продолжит марш-бросок вокруг Эльбруса. Все военнослужащие этой команды вернулись в спортивный центр «Терскол».

Всего в соревнованиях задействовано более 90 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

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