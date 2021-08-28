28.08.2021 (09:35)

В Армении в рамках международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 стартовал этап «Эрудит»

В Республике Армения в рамках международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр 2021 года (АрМИ-2021) стартовал этап «Эрудит». Он проводится в Ереване в военно-историческом музее-монументе «Мать Армения», построенном в честь Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В ходе соревнования проходила проверка знаний участников в областях военной истории, ратной славы, воинской доблести и традиций защитников Отечества. Конкурс проводился в формате тестирования по 20 вопросам.

В последующем в рамках конкурса «Воин мира» военнослужащим предстоит пройти военно-спортивное состязание «Атлет» и соревнования по предметам боевой подготовки «Снайпер».

1 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов конкурса.

За свою историю конкурс «Воин мира» проводился на территории России, Белоруссии, Казахстана и Армении. В 2018 году в конкурсе впервые приняли участие представители вооруженных сил Греции и Ирана, а в 2021 году – Катара.

Справочно:

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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