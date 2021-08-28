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28.08.2021 (08:45)

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан стартовал очередной этап международного конкурса АрМИ-2021 «Полевая кухня»

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан стартовал этап «Приготовление пиши по установленному меню (мясо)» международного конкурса Армейских международных игр-2021 «Полевая кухня».

В течение четырёх часов поварам из пяти государств: Россия, Белоруссия, Вьетнам, Таджикистан и Узбекистан - предстоит приготовить семь блюд основного меню, включая напиток.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021 проводится на полигоне «Фориш» Республики Узбекистан и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Полевая кухня
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