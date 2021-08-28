28.08.2021 (09:00)

Участники «АрМИ-2021» приступили к индивидуальным стрельбам в рамках конкурса «Олличники войсковой разведки» в Новосибирске

На Международном конкурсе «Отличники войсковой-разведки-2021», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, стартовал IV этап соревнований, где участники в индивидуальном зачете должны продемонстрировать навыки стрельбы из штатного оружия.

В первый день проведения этапа на рубеж вышли разведчики из Южной Осетии, Узбекистана и Китая. В ходе этапа участники выполняют стрельбы из автомата АК-74 и АК-12, ручного пулемета Калашникова ПКМ, пистолета Ярыгина, снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного гранатомета (РПГ).

Команда Индии и Китая принимает участие в соревновании со своим стрелковым оружием. Разведчики команды Китая используют при выполнении нормативов автоматы типа OBZ03, ручные пулеметы типа OJB95-1, пистолеты типа OSZ92, индийские разведчики гранатомёты Rocket Launcher, пистолеты Pistol, пулемёты INSAS LMG, автоматы INSAS RIFLE.

Дистанция до мишеней варьируется от 15 до 600 м в зависимости от типа оружия. Кроме того, участники соревнуются в метании ножей, саперных лопат и гранат на точность.

Во второй день индивидуальных стрельб выступят команды из Индии, России и Белоруссии. IV этап соревнований также включает и стрельбы в составе группы, он завершится 1 сентября.

По итогам трёх этапов Международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» лидирует команда военнослужащих из России. Следом идут разведчики из Китая и Узбекистана.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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