28.08.2021 (09:30)

Командные заезды гоночных экипажей военного «Дакара» завершились в Республике Тыва



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командные заезды гоночных экипажей военного «Дакара» завершились в Республике Тыва

Гоночные экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и "Урал" завершили соревновательную программу военного «Дакара» в рамках Армейских международных игр-2021 (конкурс «Военное ралли») командной гонкой на дистанцию около 200 километров в Республике Тыва.

Каждая команда семи стран была представлена четырьмя большегрузными автомобилями КамАЗ и "Урал" с колесной формулой 4х4 и 6х6, старт проходил с временным интервалом в 30 минут.

В ходе заезда, перед военными водителями стояла задача, максимально точно пройти установленную дистанцию протяженностью около 200 км при это не допустить превышение установленного скоростного режима, который составил 60 км/ч. Кроме этого, пилоты большегрузных болидов должны были максимально точно и слажено преодолеть маршрут, не допустив разрывов в дистанции между экипажами команды. На финише временные показатели фиксировались по замыкающему автомобилю. Для наилучшего результата каждая команда разработала свою стратегию прохождения дистанции, в которой учитывались множество деталей: от порядка старта машин в команде до выдерживания установленной дистанции между экипажами.

В настоящие время представители судейского корпуса подводят итоги заездов: сопоставляют маршруты движения экипажей, проверяют скорость транспортных средств на участках.

В соревновательной программе международного конкурса "Военное ралли" участвуют команды России, Белоруссии, Китая, Сербии, Монголии, Израиля и Узбекистана, а также вне конкурса - представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ, "Урал" По предварительным итогам трех этапов конкурса лидерство в общем зачете сохраняет команда Вооруженных сил Российской Федерации.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице