28.08.2021 (08:15)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в столице Забайкалья с участием военнослужащих ВВО состоялась военно-историческая реконструкция по мотивам Афганской войны

На проходящем в Забайкальском крае с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021» на главной площадке в парке Победы города Чита состоялась военно-историческая реконструкция по мотивам Афганской войны 1979-1989 годов.

Участниками реконструкции был разыгран эпизод с отражением наступления Афганских моджахедов на опорную заставу (блокпост) с советскими военнослужащими. В импровизированном бою была задействована военная техника и вооружение тех времен, в частности колесный бронетранспортер, а также стрелковое оружие и минометы. Мероприятие было организовано представителями клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».

Также, культурно-досуговой программой форума повсеместно предусмотрено выступление творческих коллективов ВВО, города и края. Для удобства гостей форума развернуты полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, организована работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту.

В 2021 году общая концепция форума «Армия-2021» состоит во внедрении систем искусственного интеллекта. В этой связи развернуты площадки робототехники, моделирования и электронного конструирования.

Всего на площадках форума в Забайкальском крае представлено более 100 единиц новой и модернизированной техники, которая состоит на вооружении войск ВВО. Также специальные образцы техники представлены военнослужащими регионального управления Росгвардии и МЧС.

Всего за два дня проведения МВТФ «Армия-2021» в Забайкальском крае площадки форума посетили свыше 30 тыс. человек.

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