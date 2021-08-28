28.08.2021 (07:15)

На площадке МВТФ «Армия-2021» в городе Борзя Забайкальского края военнослужащие ВВО представили образцы бронетанковой техники

На проходящем в Забайкальском крае с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021» на площадках показа вооружения и военной специальной техники представлены современные образцы бронетанковой техники.

Так, на площадке мероприятия в городе Борзя организована демонстрация техники состоящей на вооружении мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, в том числе танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2. Помимо этого гости форума в рамках статического показа могут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками буксируемой 152-мм гаубицы 2С3 «Акация», современного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», а также новейшего двухзвенного снегоболотохода ГАЗ-3344 «Алеут».

Всего на площадках форума в Забайкальском крае представлено более 100 единиц новой и модернизированной техники, которая состоит на вооружении войск ВВО. Также специальные образцы техники представлены военнослужащими регионального управления Росгвардии и МЧС.

В 2021 году общая концепция форума «Армия-2021» состоит во внедрении систем искусственного интеллекта. В этой связи развернуты площадки робототехники, моделирования и электронного конструирования.

Культурно-досуговой программой форума повсеместно предусмотрено выступление творческих коллективов ВВО, города и края. Для удобства гостей форума развернуты полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, организована работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту.

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