28.08.2021 (07:15)
На площадке МВТФ «Армия-2021» в городе Борзя Забайкальского края военнослужащие ВВО представили образцы бронетанковой техники
На проходящем в Забайкальском крае с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2021» на площадках показа вооружения и военной специальной техники представлены современные образцы бронетанковой техники.
Так, на площадке мероприятия в городе Борзя организована демонстрация техники состоящей на вооружении мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, в том числе танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-2. Помимо этого гости форума в рамках статического показа могут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками буксируемой 152-мм гаубицы 2С3 «Акация», современного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», а также новейшего двухзвенного снегоболотохода ГАЗ-3344 «Алеут».
Всего на площадках форума в Забайкальском крае представлено более 100 единиц новой и модернизированной техники, которая состоит на вооружении войск ВВО. Также специальные образцы техники представлены военнослужащими регионального управления Росгвардии и МЧС.
В 2021 году общая концепция форума «Армия-2021» состоит во внедрении систем искусственного интеллекта. В этой связи развернуты площадки робототехники, моделирования и электронного конструирования.
Культурно-досуговой программой форума повсеместно предусмотрено выступление творческих коллективов ВВО, города и края. Для удобства гостей форума развернуты полевые кухни с традиционной солдатской кашей, палатки «Военторга» с сувенирной продукцией. Кроме того, организована работа мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту.