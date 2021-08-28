28.08.2021 (06:00)

Юнармейцы Хабаровска приняли участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021»

Юнармейцы Хабаровска и воспитанники военно-патриотических клубов краевой столицы приняли активное участие в мероприятиях Международного военно-технического форума (МВТФ) «Апрмия-2021».

В частности, юноши и девушки дали старт акции "Дальневосточная Победа", которая проводится ежегодно в преддверии Дня окончания Второй мировой войны.

Акция будет проводиться до 2 сентября.

Также юнармейцы провели раздачу муаровых ленточек военнослужащим, гостям МВТФ «Армия-2021».

Кроме того, смогли посоревноваться в меткости стрельбы из пневматического стрелкового оружия и разборке, сборке автомата на время.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице