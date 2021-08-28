28.08.2021 (08:30)

В ходе работы МВТФ «Армия-2021» в Амурском общевойсковом объединении ВВО посетители впервые увидели жизнь и быт Советских партизан

В ходе работы военно-технического форума жители и гости города Белогорска Амурской области впервые увидели жизнь и быт Советских партизан, которые действовали на оккупированных фашистами территориях СССР во время Великой Отечественной войны в период с 1941-1944 гг.

Вниманию посетителей были представлены уникальные и неповторимые исторические экспозиции, землянки и объекты хозяйственного обеспечения. Медицинский пункт, красный уголок, класс для подготовки диверсантов, штаб партизанского отряда, баня это лишь некоторые из представленных экспозиций. Благодаря достоверно восстановленной обстановке, посетители партизанской деревни на мгновение смогли перенестись в те тяжелые для нашей Родины годы. Молодым посетителям представилась возможность почувствовать себя в роли командира отряда или партизана-диверсанта. Увидеть и потрогать руками средства связи, восстановленные винтовки-«Трехлинейки», элементы быта тех лет. Гиды одетые в военную форму тех лет, рассказывают посетителям об особенностях жизни и быта советских партизан в годы Великой Отечественной войны.

Парк «Патриот» в городе Белогорске, представляет из себя уникальный и неповторимый объект, построенный в рамках военно-патриотического воспитания военнослужащих и подрастающей молодежи.

Наряду с «Партизанской деревней», посетители парка «Патриот» посетили выставки вооружения и военной техники, стрелкового оружия, средств связи военных и послевоенных лет. Одной из достопримечательностей стала баллистическая ракета, стоявшая на вооружении Советских войск во 60-х годах прошлого века. Наряду с современными образцами, гости форума увидят восстановленную технику периода Великой Отечественной войны. Среди восстановленных образцов танк Т-34-85, легендарные гвардейский реактивный миномет «Катюша» и ГАЗ-АА «Полуторка», а также войсковой мотоцикл военных лет.

В ходе посещения парка «Патриот» гости выставки смогли попробовать солдатской каши, приготовленной в полевых кухнях. Любителям животных представилась возможность покормить с рук, а потом прокатиться верхом на лошадях, в полной мере ощутив себя партизаном военных лет.

Парк «Патриот» будет принимать своих гостей до окончания работы МВТФ «Армия-2021».

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