28.08.2021 (07:00)

На военно-техническом форуме «Армия-2021» на Курильских островах представлены самоходные артиллерийские установки «Гиацинт»

VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит на Курильских островах. Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подготовили две выставочные площадки современных образцов вооружения и военной техники в городах Курильск и Южно-Курильск.

На островах Итуруп и Кунашир зрителям форума представлены танки Т-72Б, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и другие современные образцы вооружения, военной техники и стрелкового оружия.

Кроме того, посетители форума смогли ознакомиться с новейшими комплектами экипировки для военнослужащих под названием «Ратник» и «Стрелец».

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