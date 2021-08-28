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28.08.2021 (07:30)

На МВТФ «Армия-2021» в Хабаровске показали Сирийскую экспозицию и беспилотники террористов

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в рамках военно-технического форума «Армия-2021» представили гостям мероприятия, сбитые в Сирийской Арабской Республике беспилотные летательные аппараты (БПЛА) террористов.

Кроме того, посетителям экспозиции представлена возможность сесть за руль и рычаги военной техники, подобные образцы используются в САР. Гости форума смогли взять в руки новейшее носимое оружие, которое может быть использовано при борьбе с БПЛА «противника».

Всего на точках статического показа в Хабаровске представлены более 160 единиц вооружения и военной техники, в том числе 11 самолетов и вертолетов. Зрители впервые увидели бронированный санитарный автомобиль «Линза» семейства  «Тайфун-К», боевой арктический вездеход «Алеут», станции комплексной очистки воды, современные образцы стрелкового оружия, снаряжения и многое другое.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , АрМИ , Восточный военный округ
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