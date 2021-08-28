28.08.2021 (08:00)

«Мини-БАМ» представили военнослужащие ВВО в ходе военно-технического форума «Армия-2021»

Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) на демонстрационной площадке военно-технического форума «Армия-2021» в Хабаровске развернули участок реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Гости форума увидели, какие работы в настоящий момент ведутся и будут вестись на северо-восточной хорде БАМа в Амурской области, а также реконструкцию событий более чем 50-летней давности, когда магистраль, связывающая Дальний восток с центральной Россией, была только проектом.

С начала производства работ по реконструкции Байкало-Амурской магистрали, военные железнодорожники ВВО уже произвели отсыпку притрассовых автодорог на участке протяженностью около 20 километров. Добыто из карьеров и вывезено на участки строительства около 100 тысяч кубометров скальных грунтов.

Справочно: Байкало-Амурская магистраль – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность магистрали – 4300 километров. За всю историю её строительства в нем участвовали свыше 2 миллионов человек.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице