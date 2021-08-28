28.08.2021 (06:30)

Военно-технический форум «Армия-2021» организован в Якутске

Сотрудниками военного комиссариата Республики Саха (Якутия) Восточного военного округа (ВВО) совместно с министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям республики 28 августа 2021 года проводится военно-технический форум «Армия-2021».

Демонстрационная площадка вооружения и военной техники форума была развернута на базе исторического парка «Россия - Моя история». В рамках мероприятия организованы выставки техники и вооружения времен Великой Отечественной войны, показательные выступления отряда специального назначения и кинологической службы. Также на площадке функционировал мобильный пункт по набору на военную службу по контракту.

В ходе форума жителям и гостям города Якутска была представлена уникальная возможность ознакомиться с современными образцами вооружения и военной техники. Всего в статическом показе было задействовано 19 единиц военной и специальной техники.

На площадке музейного комплекса был организован показ специальной техники подразделений Росгвардии, ДОСААФ, МЧС России, МВД России, УФСИН, образцы современного стрелкового оружия и времен Великой Отечественной войны, экипировки и боевого снаряжения.

Кроме того, в рамках форума было открытие уникальной мультимедийной выставки «Александр Невский. Судьба России». Она рассказывает о жизни Великого князя Александра Невского, о местах, где он родился, вырос, сформировался как воин и правитель, о его ратных и дипломатических подвигах.

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