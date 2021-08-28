28.08.2021 (05:44)

Экипажи боевых кораблей ВМФ России и ВМС Вьетнама приняли участие в состязании по борьбе за живучесть на конкурсе «Кубок моря-2021»

Во Владивостоке состоялся финальный этап конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Экипажи боевых кораблей ВМФ России и ВМС Социалистической Республики Вьетнам приняли участие в двух этапах конкурса: «Состязание по борьбе за живучесть корабля» и «Соревнование по использованию спасательных средств».

В ходе борьбы за живучесть экипажи на время отрабатывали задачи по заделыванию пробоин в борту корабля на учебно-тренировочном комплексе «Каспий» Объединённого учебного центра ВМФ России, где обстановка в помещении максимально приближена к реальной с фактическим поступлением забортной воды.

По итогам соревнования, двусторонней судейской коллегией было принято общее решение о равном счёте, так как обе команды показали одинаковые результаты в данном состязания.

Соревнование по использованию спасательных средств проходило во Владивостоке на базе водно-спортивной станции ФАУ МО РФ ЦСКА.

Участники конкурса соревновались в быстроте и ловкости спасения на плотах. Команды противоборствующих сторон состояли из 5-ти участников, которые надевали спасательные гидротермокостюмы, прыгали в воду, проплывали 30 метров к спасательному плоту и с помощью вёсел продвигались на нём к линии финиша.

Судейская коллегия оценивала как время выполнения каждого элемента, так и общее время прохождения дистанции.

В ходе упорной борьбы с учётом штрафных баллов обеих команд моряки-тихоокеанцы и их вьетнамские коллеги показали равные результаты в упражнении по использованию спасательных средств.

Общие результаты и победитель международного конкурса «Кубок моря-2021» будут объявлены судейской коллегией на подведении итогов конкурса.

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