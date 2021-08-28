28.08.2021 (03:00)
Десантникам из России и Казахстана не было равных в прыжках на точность на международном конкурсе по полевой выучке среди военнослужащих ВДВ «Десантный взвод-2021»
На площадке приземления «Житово» в Рязанской области десантники отработали приземление на точность после совершения прыжка с управляемым парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ с высоты 1200 метров с интервалом при отдалении в три секунды между военнослужащими и стабилизированным снижением (свободным падением) не менее трех секунд после отделения от воздушного судна.
По условиям конкурса прыжок выполнялся с парашютными системами специального назначения (ПССН) стоящими на вооружении стран-участниц конкурса. Со своими управляемыми парашютами на этапе конкурса выступили военнослужащие из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Катара, Мьянмы, Китая и Узбекистана. Остальные иностранные участники использовали, предоставленные организаторами конкурса, российские управляемые парашюты типа крыловидного типа «Арбалет-2».
Участникам необходимо было попасть в круг диаметром 10 метров с 30-сантиметровым кругом в его центре, а каждое приземление вне центральной точки круга прибавляло дополнительные штрафные баллы, которые существенно ухудшали результат конкурсанта и команды парашютистов в целом.
По итогам упражнения самими точными стали военнослужащие из Российской Федерации и Республики Казахстан, которые заняли первое место и стали призерами этапа конкурса. Вторыми стали представители Китайской Народной Республики, а завершили тройку лидеров Военнослужащие из Федеративной Республики Бразилия. Четвертое место по результатам проведения этапа конкурса «Десантный взвод».
Конкурс «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области в период с 22 августа по 2 сентября с.г. Всего в конкурсе принимает участие более 450 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд.