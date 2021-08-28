Десантникам из России и Казахстана не было равных в прыжках на точность на международном конкурсе по полевой выучке среди военнослужащих ВДВ «Десантный взвод-2021»

28.08.2021 (03:00)

На площадке приземления «Житово» в Рязанской области десантники отработали приземление на точность после совершения прыжка с управляемым парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ с высоты 1200 метров с интервалом при отдалении в три секунды между военнослужащими и стабилизированным снижением (свободным падением) не менее трех секунд после отделения от воздушного судна.

По условиям конкурса прыжок выполнялся с парашютными системами специального назначения (ПССН) стоящими на вооружении стран-участниц конкурса. Со своими управляемыми парашютами на этапе конкурса выступили военнослужащие из Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Катара, Мьянмы, Китая и Узбекистана. Остальные иностранные участники использовали, предоставленные организаторами конкурса, российские управляемые парашюты типа крыловидного типа «Арбалет-2».

Участникам необходимо было попасть в круг диаметром 10 метров с 30-сантиметровым кругом в его центре, а каждое приземление вне центральной точки круга прибавляло дополнительные штрафные баллы, которые существенно ухудшали результат конкурсанта и команды парашютистов в целом.