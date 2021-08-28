28.08.2021 (01:00)

Воздушно-десантные войска России впервые осуществили десантирование парашютным способом аэромобильного госпиталя

В двух областях Российской Федерации (Ивановской и Костромской), в рамках тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на местности, под руководством начальника воздушно-десантной подготовки – заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенанта Александра Вязникова, впервые состоялось десантирование аэромобильного госпиталя (отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения).

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, личный состав отдельного медицинского отряда (аэромобильного), на штатной технике, выдвинулся на аэродром «Иваново-Северный», где приступил к планированию медицинского обеспечения боевых действий и осуществил погрузку личного состава, вооружения, военной и специальной техники, медицинского оборудования и систем жизнеобеспечения в самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России.

С получением команды на взлет и десантирование, 17 военно-транспортных самолетов Ил-76мд подняли в небо около 160 военнослужащих из числа разведывательных и медицинских подразделений с техникой, запасами материальных средств, медицинским оборудованием, чувствительным к ударам и вибрации, а также имуществом системы жизнеобеспечения военного госпиталя.

Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления «Будихино» в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники (5 единиц бронетранспортеров десантных БТР-Д, бронированная ремонтно-эвакуационная машина десантная БРЭМ-Д, авиадесантируемый топливозаправщик ТЗ-2-66Д, 6 санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанция ЭСД-30-Т/400) и 25 платформ П-7 с грузами, из которых 24 платформы с медицинским имуществом и оборудованием и 1 платформа с продовольствием.

Первыми на площадку приземления, с высоты 2500 м, на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2», десантировался личный состав подразделения спецназа, который провел разведку местности на предмет возможности проведения десантирования и отсутствия подразделений противника.

Вместе с бойцами спецназа, на парашютных системах специального назначения «Тандем», на площадку приземления были доставлены два медицинских работника, не имеющих парашютной подготовки, совершившими прыжок вместе с инструкторами-парашютистами.

Спустя 20 минут, на площадку приземления было десантировано 14 единиц ВВСТ и 25 платформ П-7 с грузами из 14 самолетов Ил-76, после чего, из 3-х самолетов Ил-76мд, на парашютных системах Д-10 десантировался медицинский персонал госпиталя, среди которых около 30 военнослужащих-женщин. Десантирование осуществлялось в один проход с высоты 600 метров при скорости отделения от воздушного судна более 360 км/ч и проведено менее чем за 8 минут.

После приземления, был осуществлен сбор личного состава, техники и имущества, организовано развертывание пневмокаркасных палаток основных подразделений госпиталя, проверка и диагностика медицинской аппаратуры и подготовка его к работе и осуществили прием «раненых».

В соответствии с замыслом тактико-специального учения, которое продолжается, в течение ближайших суток госпиталь будет развернут в полном объеме со всеми системами жизнеобеспечения.

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