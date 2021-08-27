27.08.2021 (23:53)

На полях форума «АРМИЯ-2021» обсудили достижения и развитие медицинской науки в Вооруженных Силах РФ

25 августа в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» прошел круглый стол на тему «Медицинская наука Вооруженных Сил Российской Федерации (научные исследования военной медицины и подготовка научных кадров в ее интересах)».

В круглом столе приняли участие представители профильных научно-исследовательских институтов МО РФ, Департамента науки и инновационного развития Минздрава России, медицинских вузов, Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

Открывая заседание, заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив отметил, что проведение мероприятия символично, поскольку проводится в юбилейный год отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров академии – в ноябре отделу исполнится 90 лет.

На заседании с докладом выступил начальник отдела подполковник медицинской службы Дмитрий Овчинников.

Он рассказал, что академия прошла непростой путь по организации и развитию научной работы. К концу 1930-х гг. в академии удалось создать систему управления научной работой, а в послевоенный период началось формирование проблемных научно-исследовательских лабораторий. В 2001 году произошло кардинальное реформирование научного комплекса академии: все лаборатории, как подчиненные отделу, так и входящие в состав кафедр, были объединены в научно-исследовательский центр.

Дмитрий Овчинников отметил, что на текущий момент в академии сформулировано 11 основных научных проблем, по которым распределены выполняемые научно-исследовательские работы, как в рамках государственного задания, так и по заказам сторонних физических и юридических лиц. Ключевые направления развиваются под руководством отдела в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

Заместитель начальника технополиса «ЭРА» Александр Фисун обратил особое внимание на тесное взаимодействие технополиса с академией. В технополисе расположена одна из двух научных рот, деятельность которых осуществляется под руководством сотрудников научного отдела академии.

С докладом также выступила заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии Пензенского института усовершенствования врачей Наталья Алексеева, которая поделилась с участниками круглого стола опытом клинического применения иммуномодулятора для больных с хроническими гнойно-воспалительными заболеваниями.

По завершении круглого стола участники определили направления дальнейшего развития совместной работы и научной деятельности Вооруженных Сил РФ.

Богдан Котив вручил участникам заседания памятные медали и дипломы от Военно-медицинской академии и выразил уверенность в том, что данный круглый стол послужит основой для новых свершений, новых творческих разработок и для объединения усилий разных научно-исследовательских организаций.

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