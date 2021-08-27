Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.08.2021 (23:38)

Курсанты академии обучают гостей форума «АРМИЯ-2021» навыкам оказания первой медицинской помощи

На время проведения Армейских международных игр-2021 и Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» на площадке Конгрессно-выставчоного центра «Патриот» работает Клуб болельщиков – выставочные площадки, на которых развернуто более 50 тематических и выставочных зон.

Одной из таких зон стала площадка конкурса «Военно-медицинская эстафета», на которой курсанты Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова рассказывают о правилах конкурса и обучают гостей форума «АРМИЯ-2021» навыкам оказания первой медицинской помощи.

Для этого у них есть все необходимое: тренажёр отработки навыков внутривенных инъекций, измерения артериального давления, проведения базовой сердечно-легочной реанимации. Также курсанты демонстрируют и рассказывают гостям о содержимом сумки войскового врача – что должно быть в первую очередь, как хранить необходимые медикаменты и как правильно перевозить.

В палатке «Военно-медицинской эстафеты» – баннеры с информацией о конкурсе, тренажеры для обучения остановке кровотечения и наложения повязок и жгутов. Также в палатке можно пройти комплексное обследование организма. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021» , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false