27.08.2021 (23:33)

Военные офтальмологи представили инновационную технологию реконструкции глазной поверхности на Международном форуме «АРМИЯ-2021»

Инновационную технологию реконструкции глазной поверхности после тяжёлых поражений глаз кафедра и клиника офтальмологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Кафедру и клинику офтальмологии представили начальник кафедры, полковник медицинской службы Алексей Куликов и преподаватель кафедры, кандидат медицинских наук Илья Гаврилюк.

С уникальной технологией познакомились военнослужащие и гости форума. Она заключается в восстановлении выжженной в результате термического или химического поражения зоны клеточной культурой, чтобы она заработала, и можно было пересадить донорскую прозрачную роговицу.

Единичные случаи клинического применения на добровольцах новой технологии – пациентах с особо тяжёлыми ожоговыми травмами принесли обнадёживающие результаты. Специалистам клиники удалось первыми в России подобрать и проверить ноу-хау в эксперименте, убедившись в эффективности и перспективности носителей клеточного пласта – синтетической матрицы.

Раньше такие пациенты были обречены, у них был единственный вариант – операция по киретопротезированию, когда бельмо роговицы не пытались истончить и сделать прозрачным, а прямо туда вживляли линзу, которая обеспечивала зрение.

Сегодня же на кафедре офтальмологии с помощью внедрения новой разработки вполне обоснованно надеются предупредить рубцевание после ожога, и помутневший слой роговицы станет прозрачным. В конечном итоге появится возможность возвращать зрение тем пациентам, которые ранее были бесперспективны для лечения.

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