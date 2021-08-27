27.08.2021 (23:28)

Военно-медицинская академия представила на форуме «АРМИЯ-2021» мобильный комплекс системы удаленных телемедицинских консультаций

Сотрудники Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова представили на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021» мобильный комплекс системы удаленных телемедицинских консультаций.

Комплекс состоит из защищенного автоматизированного рабочего места с видеоконференцсвязью, 10 диагностических приборов и программно-аппаратной части, в которой находится оборудование, необходимое для криптозащиты информации, которая передается из ноутбука в сервер Центра координации медицинского обеспечения Военно-медицинской академии.

Мобильный телемедицинский комплекс фактически представляет собой мини-лабораторию, в которой любой медицинский специалист может провести обследование пациента. Диагностическая часть комплекса включает в себя УЗИ и рентген-аппараты, также имеется три лабораторных прибора, которые позволяют проводить биохимический, клинический анализ крови и общий анализ мочи. Остальные медицинские приборы предназначены для функциональной и инструментальной диагностики – электрокардиограф, пульсоксиметр, тонометр, спирометр и отоскоп.

Результаты обследования пациента передаются из комплекса специалистам-консультантам, которые интерпретируют полученные данные, выставляют по ним предварительный диагноз и назначают схему лечения.

Таким образом, данный комплекс позволяет оказать удаленную медицинскую помощь пациенту в любой точке мира, с помощью дистанционного взаимодействия медицинского специалиста с врачом или консилиумом врачей, если это необходимо.

Постепенное внедрение в повседневную деятельность военно-медицинских организаций и совершенствование уже используемых телемедицинских технологий находит широкое применение в практике оказания медицинской помощи пациентам, а также обучения военно-медицинских специалистов, что способствует повышению эффективности работы медицинской службы ВС РФ.

Система удаленных телемедицинских консультаций Министерства обороны Российской Федерации в настоящее время представлена 63 комплексами различных вариантов исполнения на 50 объектах, начиная от медпунктов воинских частей до крупных военных госпиталей. Все объединено в общую сеть, и врачами-консультантами в большей степени выступают специалисты Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. В течение 2018-2021 гг. специалистами академии проведено свыше 3500 телемедицинских консультаций, организовано более 100 международных и межведомственных вэб-конференций.

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