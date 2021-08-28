28.08.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасность перевозки стройматериалов и техники по дорогам Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечили безопасность перевозки стройматериалов и техники по дорогам Нагорного Карабаха

Российские миротворцы обеспечили безопасность при сопровождении колонны большегрузных автомобилей со строительными техникой, материалами и продовольствием для восстановления инфраструктуры населенных пунктов.

Военнослужащие военной полиции сопроводили одну колонну из порядка 50 единиц автомобильной техники по маршруту Шуша - Красный Базар и колонны обратно.

«Сегодня, силами подразделения военной полиции обеспечивалась безопасность прохождения колоны по маршруту Шуша - Красный Базар. Данный маршрут проходит по горной местности, что требует повышенного внимания от водителей транспортных средств и экипажей сопровождения. Протяженность маршрута составляет 42 километра, было сопровождено около 50 единиц техники в оба направления», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Петр Крапива.

При следовании по маршруту автомобильная колона пересекала пять наблюдательных постов, обеспечивающих безопасность автомобилей в зоне ответственности наблюдательных постов.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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