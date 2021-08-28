28.08.2021 (02:00)

В Заполярье прошли учения по специальным видам обеспечения дальней авиации

В Мурманской области на базе смешенного авиационного полка дальней авиации прошли учения по специальным видам обеспечения.

Авиационными специалистами были развернуты учебные точки, на которых наглядно демонстрировалась организация добычи, транспортировки сжатых и сжиженных газов, морально-психологическое обеспечение летного состава, организация питания личного состава на оперативном аэродроме, тушение возгорания на авиационной технике и подготовка самолета Ту-22м3 к повторному вылету.

Особое внимание было уделено выполнению мероприятий по скоростному восстановлению аэродромного покрытия, устранению неисправностей на воздушном судне и подвеске авиационных средств поражений.

«Главная целью проводимых учений - оценка готовности объектов инфраструктуры полка, включая объекты летного поля, авиационную технику, учебно-материальную базу», - сообщил временно исполняющий обязанности командира соединения гвардии полковник Наиль Файзулин.

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