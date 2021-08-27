27.08.2021 (23:54)

Участники и организаторы фестиваля «Спасская башня» возложили цветы к могиле неизвестного солдата

Сегодня организаторы XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и руководители коллективов — участников Фестиваля почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

От лица организаторов в церемонии приняли участие: член Общественного совета, руководитель Художественного совета Фестиваля «Спасская башня», руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Сергей Хлебников; музыкальный руководитель, член Художественного совета Фестиваля «Спасская башня», начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации — главный военный дирижёр заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Константинович Маякин; член Общественного совета, руководитель Дирекции Фестиваля «Спасская башня» Сергей Николаевич Смирнов.

«Организаторы Фестиваля и руководители коллективов — участников каждый год в день начала Фестиваля с большим трепетом в сердце приходят к Вечному огню у стен Московского Кремля, чтобы отдать дань памяти Неизвестному Солдату, — рассказал Тимофей Маякин. — В Великой Отечественной войне участвовали и родные мне люди — дед и два брата бабушки. К счастью, никто не погиб, все вернулись с войны. Родной дедушка воевал и с немцами, и с японцами. Закончил войну на Дальнем Востоке. Один из двоюродных дедов прошёл практически всю войну пехотинцем, был награждён орденами и медалями, другой двоюродный дед воевал в морской пехоте».

Музыкальное сопровождение церемонии возложения обеспечивал Военный образцовый оркестр Почётного караула, которому 29 ноября этого года исполняется 65 лет. Он исполнил композицию «Адажио», автором которой является композитор и первый музыкальный руководитель Фестиваля «Спасская башня», народный артист РФ, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. А следом грянул Гимн России.

Дань памяти и уважения всем погибшим в лице Неизвестного Солдата отдали три взвода Почётного караула, представляющие три рода войск, — Сухопутные войска (рота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка), ВКС и ВМФ. Они прошли перед участниками церемонии парадным строевым шагом под музыку Соловьёва-Седого к песне «Баллада о солдате».

Великая Отечественная война — это личная история большинства российских семей, хранящих память о своих предках, ковавших Победу над фашизмом. 26 миллионов погибших, десятки, а может, и сотни тысяч искалеченных — война прошла беспощадным катком почти по каждой семье.

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