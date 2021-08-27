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27.08.2021 (23:42)

Центральный округ направил «инженерный танк» на борьбу с пожарами в Башкирии

Центральный военный округ направил на борьбу с пожарами в Республике Башкортостан модернизированную инженерную машину разграждения ИМР-2М на базе шасси танка Т-72.

Тяжелая техника была доставлена в район города Межгорье накануне утром. Экипаж за день в гористой местности создал 12 км противопожарной полосы. Для опашки технике приходится преодолевать крутые склоны, убирать с пути большие камни и по несколько раз осуществлять проходы одного и того же участка полосы.

Машина снабжена бульдозерным и крановым оборудованием. Производительность бульдозера позволяет засыпать рвы и воронки, а также двигать обломки. Ширина ИМР-2М в бульдозерном положении составляет более 4 м.

Венная техника была направлена на борьбу с пожарами в Республике Башкортостан в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Пожарная безопасность , Инженерные войска
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