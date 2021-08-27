27.08.2021 (20:27)

Пензенским артиллеристам, участникам конкурса «Мастер-оружейник», показали достопримечательности Исламской Республики Иран

Пензенским артиллеристам, участвующим в конкурсе VII Армейских международных игр - 2021 «Мастер-оружейник» в провинции Исфахан, Исламской Республики Иран, показали достопримечательности столицы региона – города Исфахан.

Наша команда посетила центральную площадь На?кш-э Джаха?н, или площадь Имама, и сделала памятное фото. Площадь представляет собой четырехугольник 500 на 150 метров и является второй по величине в мире.

В архитектурный ансамбль площади входят: мечеть Имама, мечеть Лотфолла, дворец Али Капу и Кайсарие и другие культурные и исторические объекты. Площадь Имама была включена в ЮНЕСКО как памятник всемирного культурного наследия. Далее участники постели Большой базар где узнали о культуре и традициях народа Исламской Республики Иран. В конце экскурсии военнослужащие побывали на знаменитом мосту Си-о-Се Поль или "Мост 33 пролета".

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран с 23 августа по

4 сентября в рамках Армейских международных игр 2021.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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