27.08.2021 (20:15)

Команда России в рамках второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо» установила новый рекорд при преодолении параллельной переправы через горную реку

Военнослужащие России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в рамках второго этапа международного конкурса «Эльбрусское кольцо» выполнили параллельную переправу через горную реку Баксан в Приэльбрусье. Команда России установила новый рекорд при выполнении шестого специального задания конкурса.

Группы альпинистов после старта марш-броска, который прошел на плацу Центра горной подготовки и выживания Терскол, вышли в обозначенный исходный район, где провели подготовку к переправе через горную реку. В ходе выполнения специальной задачи «Параллельная переправа» военнослужащие, опираясь ногами на двойную (нижнюю) веревку и удерживаясь руками за двойную верхнюю веревку, приставными шагами переправились на противоположный берег.

Самое лучшее время при переправе через горную реку Баксан в Баксанском ущелье показала команда России, которая установила новый рекорд в 6 минут 48 секунд, побив рекорд в 8 минут 20 секунд, который установила команда Узбекистана в 2020 году.

Второй результат показала команда Узбекистана с результатом в 7 минут 19 секунд и тоже улучшила свое время по сравнению с предыдущим годов. Команда Казахстана переправилась через горную реку за 8 минут 25 секунд, тем самым показав третий результат.

Подсчет балов второго этапа «Эльбрусского кольца состоится после возвращения подразделений со стокилометрового марш-броска вокруг Эльбруса.

Всего в конкурсе задействовано более 90 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице