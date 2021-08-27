27.08.2021 (10:30)

Рядовые спортивной роты ЦСКА завоевали медали на чемпионате Сибирского федерального округа по тхэквондо ВТФ

В Новосибирской области в городе Бердске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по тхэквондо ВТФ. Турнир собрал порядка 100 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Старты, которые стали отборочными к чемпионату России, принимал спортивный комплекс «Вега». Две медали турнира завоевали представители Центрального спортивного клуба Армии.

«Золото» в весовой категории 87 кг выиграл рядовой спортивной роты ЦСКА, (г. Самара) Иван Морозов из Иркутска. Он завершил победой два боя в полуфинале с соперником из Новосибирска, а в финале сошелся на татами со своим товарищем по спортивному клубу из родного города. Исход встречи – 12:0 в пользу армейца.

Успешное выступил на окружном чемпионате еще один военнослужащий спортивной роты ЦСКА (г. Самара.) Рядовой Алексей Каратаев выиграл бронзовую медаль и также отобрался на предстоящий чемпионат России.

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