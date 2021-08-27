27.08.2021 (10:28)

Спортсмены ЦСКА завоевали 21 медаль на чемпионате России по академической гребле

В Москве завершился чемпионат России по академической гребле. Армейцы завоевали 21 медаль: 11 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых.

Среди мужчин-одиночек в легком весе вторым стал армеец Александр Туфанюк с результатом 7.54,360. Первым пришел Александр Вязовкин (7.48,483), третьим – Алексей Воробьев (7.55,094).

В женских двойках распашных без рулевого второе место досталось спортсменке ЦСКА Алевтине Ягановой и Анне Аксеновой (8.22,276). Обошли их Екатерина Севостьянова и Елизавета Корниенко (8.11,99), а позже пришли – Виктория Жирнова и Елена Сергеева (8.23,789).

В двойках распашных без рулевого среди мужчин второе место с результатом 7.21,582 заняла двойка, в составе которой был Дмитрий Язиков и армеец Даниил Андриенко. Их обошли Алексей Викулин и Роман Ломачев (7.17,406), третьими пришли Юрий Серов и рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Денис Вербенко (7.24,802).

В двойках парных легкого веса среди женщин победу одержали Мария Боталова и армейская спортсменка Анастасия Лебедева; их результат – 7.58,257. Вторыми пришли Александра Фомина и Мария Ракова (8.09,238); третьими – Ксения Мальцева и Азиза Нафиева (8.12,057).

В четверках распашных без рулевого среди мужчин первыми стали Александр Страдаев, Григорий Щулепов, Илья Иванов и армеец Дмитрий Кузнецов (6.44,306). Второе место у Олега Дудко, Валерия Непша, Артема Рудниченко и Ивана Кладова (6.54,433), третье – у воспитанника ЦСКА Никиты Якуша, а также у Сергея Григоряна, Ивана Шипакова и Евгения Ободовского (6.57,212).

Участницы Олимпиады в Токио Екатерина Питиримова и представительница ЦСКА Екатерина Курочкина победили в соревнованиях парных двоек – они показали результат 7 минут 47,456 секунды. Второе место заняли Елизавета Ковина и Татьяна Усцелемова (7.58,233), замкнули тройку лучших Дарья Клетенкова и Екатерина Костюхина (7.59,790).

У мужчин в дисциплине парных двоек победу одержали Илья Кондратьев и армеец Андрей Потапкин (6.50,606). Вторыми стали сразу два армейских спортсмена Николай Пименов и Артем Косов (6.58,209), третьими – Александр Матвеев и Никита Еськин (7.08,340).

В женских четверках распашных без рулевого первыми пришли армейская гребчиха Анастасия Тиханова, а также Марина Рубцова, Ольга Заруба и Валентина Плаксина с результатом 7.11,993. Екатерина Глазкова, Елена Данилюк, Екатерина Потапова и еще одна армейская спортсменка Анна Карпова показали результат 7.15,842 и оказались вторыми. На третьем месте – Юлия Черноусова, София Ожерельева, София Буданова и Елена Шапурова (7.31,509).

В четверках парных среди мужчин уверенную победу одержали Илья Кондратьев, а также армейцы Андрей Потапкин, Николай Пименов и Артем Косов (6.03,049), вторыми пришли Петр Бедняков, Александр Ковальский, Антон Васин и Максим Жевлаченко (6.14.959); третьими – Никита Демченко, Алексей Воробьев, Алексей Чеперев, Константин Стасюк (6.16,558).

В женских парных снова отличилась Анастасия Лебедева, лучшим также стали серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио Анна Пракатень, Кира Ювченко и Мария Боталова (7.03,310), вторыми пришли – Татьяна Усцелемова, Яна Меренкова, Анастасия Любич и Елизавета Ковина (7.13,704), а третьими – спортсменка ЦСКА Юлия Левина, Мария Кубышкина, Екатерина Осипенко и Полина Трунина (7.27,944).

В парных четверках легкого веса среди мужчин на первом месте – Алексей Некрасов, Антон Куранов, Александр Туфанюк, Алексей Клименко (6.30,658), «серебро» досталось Василию Сташкову, Владиславу Кузьмину, Александру Суворову и Рустаму Хайбуллину (6.34,152), «бронза» - Глебу Земляникину, Богдану Померанцеву, Максиму Хилюку и Александру Бучневу (6.36.819).

В восьмерке распашной с рулевым среди женщин «золото» взяли две воспитанницы ЦСКА Анна Карпова и Анастасия Тиханова, а также Екатерина Глазкова, Елена Данилюк, Екатерина Потапова, Ольга Заруба, Марина Рубцова, Валентина Плаксина, Елизавета Крылова (6.53,508). Вторые – вновь Алевтина Яганова, Юлия Черноусова, София Буданова, София Ожерельева, Анна Аксенова, Елена Шапурова, Екатерина Севостьянова, Елизавета Корниенко, Евгений Суворов (7.04,023), а третьи – Екатерина Панкова, Лилиана Пушкарева, Арина Кащеева, Вероника Кащеева, Дарья Серова, Александра Голубенкова, Анастасия Новикова, Валерия Хван, Софья Беспалова (7.09,052);

В мужском многоборье той же дисциплины золотую медаль завоевали армейцы Василий Степанов и Дмитрий Кузнецов, а также Александр Страдаев, Алексей Викулин, Михаил Арешкович, Роман Ломачев, Илья Иванов, Григорий Щулепов, Ксения Ямаева (5.55,075); «серебро» - гребцы ЦСКА Иван Баландин, Даниил Андриенко и Семен Яганов, а также Дмитрий Язиков, Вадим Семенюта, Ярослав Жовнер, Павел Соболев, Евгений Дырдин и Алексей Митиенко с результатом 6.04,231; «бронзу» - Дмитрий Крутолевич, Даниил Попов, Михаил Дятлов, Кирилл Пузыня, Дмитрий Домашев, Арсений Дудченко, Никита Шевчук, Дмитрий Земляникин, Валерия Ершова, показав результат 6.07,996.

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