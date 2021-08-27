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27.08.2021 (22:50)

Российская команда топографов уверенно лидирует по итогам второго этапа соревнований «Топографический квадротлон»

Российские топографы очередной раз подтверждают свой профессионализм в выполнении специальных задач по геодезии, топографии и картографии. на этапе «Топографический квадротлон».

На данном этапе специалистам-топографам предстояло выполнить более 10 элементов этапа конкурса, основными из которых является определение цели, подбор и склейка топографических карт, а также выполнение упражнения «Топографический пазл», который состоит из 32 элементов после сборки которого получается два листа топографических карт.

Топографы из России показали самый лучший результат – 20 мин. 3 сек., на втором месте команда Китая с временем 24 мин. 39 сек., тройку лидеров замыкают специалисты Белоруссии, показавшие результат в 30 мин. 16 сек., на четвертом месте команда Вьетнама, пятое место топографы из Ирана и шестое место у команды Лаоса.

Конкурс «Меридиан» проходит впервые в рамках международных армейских игр. В нем принимают участие военные топографы из Вооруженных Сил России, Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана и Лаоса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Меридиан , АрМИ
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