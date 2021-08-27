27.08.2021 (23:38)

Военные химики-разведчики из Китая продемонстрировали уникальный результат на первом этапе «Безопасной среды»

На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК на международном конкурсе «Безопасная среда» состоялись заезды 10 расчетов РХБ разведки из 5 стран (Белоруссии, Вьетнама, России, Узбекистана и Китая) в рамках «индивидуального зачета».

По итогам этапа, в лидерах находятся экипажи команды хозяев НОАК, которые продемонстрировали уникальный с инхронный результат. Оба экипажа, выступая в разных заездах финишировали с рекордным временем 9 мин. 12 сек. Максимально подобраться к данному результату смог 1-й экипаж военных-химиков из Узбекистана со временем 12 мин. 8 сек. Российские экипажи показали в индивидуальной гонке 4-й (13 мин. 1 сек.) и 7-й результат (13 мин. 49 сек.).

В общекомандном зачете по итогам суммы набранных баллов сборная России и Белоруссии пока делят второе место, пропустив вперед команду хозяев из Китая. На третьем месте команда из Узбекистана.

В ходе индивидуальной гонки каждый из 10 экипажей выполнил на время задачи по поиску радиоактивных источников на технике, определению отравляющих веществ, задачи по отбору проб, специальной обработке и преодолению специальной огненно-штурмовой полосы.

Для определения победителя командам предстоит пройти ещё два этапа: «Огневая подготовка» и «Эстафета».

В ходе соревнований все команды применяют технику и приборы китайского производства.

В составе российской команды лучшие специалисты - победители Всеармейских соревнований – курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

В этом году в Китайской Народной Республике на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» пройдут три конкурса Армейских международных игр: «Чистое небо», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, «Суворовский натиск» - соревнование экипажей боевых машин пехоты и «Безопасная среда» - соревнование подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

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