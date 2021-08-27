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27.08.2021 (16:30)

Иностранные разведчики посетили военно-технический форум «Армия-2021» в Новосибирске

Более 80 иностранных военнослужащих, принимающих участие в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки» в рамках «АрМИ-2021» посетили военно-технический форум «Армия-2021», где смогли увидеть образцы современной военной техники, принятой на вооружение в Российской Федерации.

Большой интерес у иностранных военных вызвали многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8АМТШ-В, МИ-24П, за штурвалом которых они посидели и сфотографировались, санитарный бронеавтомобиль «Линза», который предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь, также образцы современного стрелкового оружия. Военнослужащие осмотрели подвижный комплекс врачебной помощи, в котором им рассказали и показали возможности и способы оказания первой врачебной помощи в полевых условиях.

На площадке форума представлено около 100 единиц военной и специальной техники: противовоздушной, ракетной, бронетанковой, автомобильной, а также военной авиации. Уникальная выставка бронетанковой и автомобильной техники представлена образцами модернизированного танка Т-72Б3-М, БМП-2, БМП-3, бронированными автомобилями «Тигр» и «Тайфун», комплексными аппаратными связи П-230Т, П-260Т, командно-штабной машиной Р-149-МА1 и другой военной техникой.

Военно-технический форум «Армия-2021» в Новосибирске проходит с 26 по 28 августа на базе военного аэродрома «Толмачево».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
МВТФ «АРМИЯ-2021»
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